I carabinieri della stazione di Cassino hanno arrestato un ventinovenne del luogo, in esecuzione di ordinanza di ripristino della detenzione in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza di Mantova. Il ragazzo era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali per espiare una condanna per il reato di rapina. Ma ha violato le prescrizioni disposte dall'autorità giudiziaria che, segnalate dai carabinieri, hanno determinato la revoca del beneficio.

I militari, una volta rintracciato il giovane hanno dato esecuzione al provvedimento giudiziario dovendo l'arrestato scontare la pena residua di due anni e un mese di reclusione, per il reato di rapina commesso a Cassino nel 2013. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Cassino.