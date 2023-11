Ladri in azione sul territorio negli ultimi giorni, dopo l'altra ondata di furti registrata la scorsa estate nel paese lepino. Diverse le zone prese di mira dai malviventi, tra cui via S.Anna, via La Quercia, via Casenuove, via Madonna di Loreto. Fortunatamente la maggior parte dei colpi non è andata a buon fine, ma sono state rotte recinzioni, porte, ed è tanta la preoccupazione dei residenti. In un episodio, invece, i ladri si sono intrufolati in un'abitazione nonostante la presenza dei proprietari, ignari che qualcuno fosse entrato in casa mentre loro si trovavano in un'altra stanza.

Quanto sta accadendo nella parte bassa del paese è stato segnalato alle forze dell'ordine. Ricordiamo anche la collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni. In alcuni casi, infatti, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare, inoltre, la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.