Nella mattinata di oggi, presso l'Iis "Sandro Pertini, si svolgerà la "Festa dell'albero", una manifestazione alla quale prenderà parte anche l'associazione "L'albero di Thomas", continuando quel percorso già iniziato in altri istituti scolastici cittadini. Sarà l'occasione per rendere omaggio, ancora una volta, alla memoria di Thomas Bricca, il diciannovenne ucciso nella sparatoria di via Liberio il 30 gennaio.

L'associazione, nata dopo l'omicidio, si sta battendo per risvegliare la comunità sulle condizioni di disagio nelle quali vive una buona parte della gioventù locale e punta alla piantumazione degli alberi come gesto simbolico e concreto al tempo stesso: «Perché da un seme possano nascere radici solide sulle quali far crescere frutti di consapevolezza e speranza per le future generazioni», come racconta spesso lo zio di Thomas, Lorenzo Sabellico.

L'iniziativa odierna, che gode del patrocinio del Comune di Alatri, si svolgerà nella scuola che è stata di Thomas e i ragazzi, oltre alla piantumazione, saranno coinvolti in un momento di riflessione e di condivisione. L'iniziativa, come spiega lo stesso Lorenzo Sabellico, sarà poi portata anche in altri istituti scolastici della nostra provincia. Intanto, con l'avvicinarsi del Natale, si stanno concretizzando i contenuti del nuovo progetto "Amare contromano", voluto sempre dall'associazione in favore dei più giovani e in cui i temi dell'amore, del futuro, della costruzione e della ricostruzione saranno al centro di tutto. All'iniziativa che verrà collaboreranno anche altre associazioni ("Alatri Viva odv", "Acta"), ciascuna con la propria idea da attuare.