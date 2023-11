Era originario di Villa Santo Stefano Vincenzo Torella, l'operaio sessantenne morto tragicamente ieri mattina nella capitale a causa di un incidente sul lavoro. Da una prima ricostruzione, sembra che l'uomo stesse scaricando alcune attrezzature nel cantiere di un palazzo nella centralissima zona di via Veneto, insieme ad altri operai. La trivella che doveva essere usata, però, lo avrebbe schiacciato, mossa forse per un cedimento del manto stradale che avrebbe fatto perdere stabilità al camion e quindi alla gru che la sorreggeva.

Vano l'intervento dei sanitari del 118, mentre gli ispettori del lavoro e i carabinieri di via Veneto e di Roma centro stanno cercando di fare chiarezza sull'incidente, per il quale i Pm romani avrebbero ipotizzato l'omicidio colposo contro ignoti, disponendo l'autopsia sulla salma. La terribile notizia è subito arrivata in paese, dove Vincenzo viveva con la moglie e le due figlie. «Un uomo esemplare – ha detto il sindaco Giovanni Iorio – Tutto casa e lavoro, stimato e benvoluto. Sono stato il primo probabilmente ad avere la straziante notizia, visto che i carabinieri mi hanno chiamato in Comune per sapere se lì stesse la moglie, nostra dipendente, avvisandomi del loro arrivo. Non ci sono parole per una simile tragedia, tutti abbiamo il cuore spezzato e siamo vicini alla famiglia di Vincenzo».

Una notizia che non è passata certo inosservata. «Sicurezza sul lavoro priorità nazionale per salvare vite – hanno dichiarato Paolo Capone e Armando Valiani, rispettivamente segretario generale e segretario Lazio Ugl – Non siamo in presenza di un caso isolato ma di una strage quotidiana. L'Ugl, esprimendo cordoglio ai familiari dell'operaio, chiede al Governo di intervenire per rafforzare la sicurezza sul lavoro». «Rocca attui subito misure di prevenzione – ha detto la consigliera regionale Pd, Eleonora Mattia – Esprimo la mia vicinanza alla famiglia dell'operaio. È la sessantanovesima vittima sul lavoro nel Lazio da gennaio. Non è accettabile».