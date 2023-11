Lavori al cimitero per eliminare le sue tante problematiche. Da diverse settimane sono in corso i tanto attesi lavori all'interno del luogo di culto. È già stata rifatta gran parte della pavimentazione, ristrutturato il tetto della chiesetta, ricostruita una parte consistente dei muri perimetrali. Insomma, i principali problemi sembrano definitivamente archiviati e per questo i cittadini tirano un sospiro di sollievo.

Da tempo tutti attendevano una grande opera di riassetto del cimitero e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alioska Baccarini si è adoperata per sistemare l'area mettendo fine a tante polemiche. Spesso, infatti, i cittadini si lamentavano per la pavimentazione divelta in più punti, specie nella zona vecchia del cimitero, dove in passato si sono registrate delle brutte cadute di persone inciampate sul pavimento sconnesso.

Un altro problema riguardava il tetto della chiesetta. All'interno apparivano evidenti delle grosse macchie di umidità dovute probabilmente a infiltrazioni d'acqua piovana, come pure i muri perimetrali si presentavano invasi dalla vegetazione, crollati in alcuni punti e rigonfiati dal ghiaccio invernale tanto che alcuni grossi pezzi caduti hanno distrutto delle lapidi. Tutti ricordano poi la presenza del nastro rosso e bianco che impediva il passaggio per il rischio di caduta dei calcinacci dal soffitto del colonnato superiore. Ora, finalmente, tutto questo è a posto. E presto la ditta che sta eseguendo i lavori ultimerà gli altri interventi previsti per rendere il cimitero più sicuro.