La Avezzano-Sora-Roccasecca non sarà più una linea di serie B. Sta per compiersi infatti il primo passo verso il suo ammodernamento. Stessi servizi delle altre linee regionali: carrozze con aria condizionata, accessi facilitati per i portatori di handicap, sedute più confortevoli.

A invocare da tempo un cambio di passo è il comitato "Salviamo la ferrovia Avezzano-Roccasecca". Che ora pare sul punto di poter raccogliere i frutti del suo costante pressing. Il presidente del comitato, Emilio Cancelli, spiega che cosa accadrà: «Trenitalia sta iniziando ad inserire dei convogli nuovi che ha in dotazione nel deposito di Sulmona, che rappresenta il deposito di riferimento della regione Abruzzo.

Sono inseriti per il momento in gestione operativa. Non sono previsti nel programma fatto precedentemente. Invece dei convogli che sono stati utilizzati finora sulla linea Avezzano-Roccasecca, verranno utilizzati questi convogli "Atr 220" che Trenitalia ha chiamato "Swing". Sono i treni più moderni che transitano sulla rete ferroviaria italiana, a trazione diesel. Ogni convoglio è composto da un elemento esterno con la cabina di guida e da uno centrale che già circola su buona parte della rete ferroviaria nazionale. Questo è il primo passo di un percorso di ammodernamento del materiale rotabile della linea».

I vecchi treni, quindi, andranno gradualmente in pensione. D'altronde se la sono meritata, considerato che il più giovane è del 1983. «Mezzi ancora validissimi per la motorizzazione e la meccanica - sottolinea Cancelli - ma che purtroppo iniziano a sentire il peso degli anni, anche perché la manutenzione è ridotta al lumicino proprio per il motivo che saranno presto accantonati. Sulle corse Avezzano-Capistrello gli "Atr 220" vengono già utilizzati da una settimana, a servizio delle tante persone che si spostano per lavoro: il treno è ancora oggi il mezzo più veloce e conveniente per raggiungere il centro di Avezzano da Capistrello e sono molte le persone che lo prendono, come accade pure per buona parte della Valle di Roveto. Ora, la domenica, i treni che circoleranno su tutta la linea Avezzano-Roccasecca saranno "Atr 220". Sono stati spesi tanti soldi per l'ammodernamento - conclude Cancelli - ma sono investimenti che in futuro daranno risposte anche al nostro territorio».