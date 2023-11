Il dottor Giuseppe Di Rocco, medico del reparto di chirurgia generale dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, è partito ieri alla volta dell'Antartide. Farà parte del team medico dell'Unità tecnica Antartide (Uta) nella base Mario Zucchelli, gestita dal Pnra (Progetto nazionale ricerca in antartide), dove, da fine ottobre, è in corso la campagna estiva dell'Enea, che si concluderà a febbraio. In un'intervista il dottor Di Rocco racconta la sua scelta di partecipare alla missione e come si è preparato.

Dottor Di Rocco, di cosa si occuperà nell'ambito della missione Enea?

«Farò parte del gruppo presente nella stazione italiana Mario Zucchelli, che è tra le numerose stazioni di ricerca presenti in Antartide, per la trentanovesima missione, in cui sono presenti fisici, astrofisici, chimici, biologi e altre figure specializzate e in cui si svolgono varie attività, come ricerche sull'atmosfera, sulle caratteristiche dell'acqua, carotaggi nel ghiaccio. Io sarò lì in qualità medico. Sarò una sorta di medico condotto di questa comunità, che dovrebbe raggiungere, nel momento in cui c'è più gente, intorno alle 80 persone. Alla base si arriva in gruppi, considerando che i trasferimenti sono contingentati. Un volo di linea porta fino alla Nuova Zelanda ma poi il trasferimento in Antartide è a opera dell'Aeronautica militare, con un volo di circa sei ore».

Come viene formato il team medico?

«Saremo un chirurgo e un anestesista. Normalmente partecipano a queste missioni i colleghi del Gemelli ma recentemente l'Enea si è rivolta anche alle altre Asl. Ho trovato l'avviso sul portale dell'Azienda sanitaria locale di Frosinone, mi sono incuriosito e ho inviato la richiesta di adesione all'Enea e per conoscenza al direttore sanitario aziendale, con il nulla osta del primario del mio reparto, il dottor Nicola Apice, il quale non ha opposto alcun impedimento, anzi, ha mostrato grande entusiasmo. Per questo ruolo è richiesto personale medico proveniente dal pubblico, quindi ho avuto possibilità di accesso in quanto medico che lavora in una Asl».

Come ci si prepara ad affrontare un viaggio di questo tipo, considerando anche le condizioni climatiche diverse da quelle a cui siamo abituati?

«Tra le prime le cose sulle quali mi sono informato c'è la possibilità di comunicare con l'esterno, che in un lungo viaggio è sicuramente molto importante, anche considerando la possibilità di imprevisti. La comunicazione nella stazione è possibile grazie alla presenza di un hotspot che permette la trasmissione dati. Dunque potrò utilizzare il mio telefono e un computer come in un'area wi-fi. Per affrontare, poi, le condizioni climatiche ci viene fornita l'attrezzatura adatta alle temperature del posto, che sono piuttosto basse. Anche se il clima non è così rigido come si è portati a pensare perché innanzitutto la stazione si trova in una zona costiera. La missione si svolge, infatti, nella parte occidentale dell'Antartide, sul mare di Ross. Quello occidentale è il settore dove sono più presenti le basi dei vari Paesi. Bisogna considerare, inoltre, che siamo in estate e poi "grazie" al cambiamento climatico pare che ultimamente nel mese di gennaio, all'apice della stagione estiva, le temperature qualche volta raggiungono anche gli 0 gradi. Le temperature più basse previste in quella zona sono intorno a -10 massimo -20 gradi, mentre nella zona interna e nei mesi invernali sono molto più basse. Sono stato esaminato anche scrupolosamente sulle mie condizioni di salute. Abbiamo fatto dei test presso l'Istituto nazionale di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare. Siamo stati sottoposti a una serie di esami e visite, a partire da un'ortopanoramica e una visita odontoriatrica, prelievi, una visita neurologica, e a test psicoattitudinali. Tutto ciò per prevenire qualsiasi complicanza una volta che ci si trova lì».

Qual è l'attività del team medico?

«Il tipo di attività medica che svolgiamo all'interno della stazione si configura sostanzialmente un'infermeria. Non può essere di livello superiore perché i mezzi sono limitati. Se dovesse succedere qualcosa, eventualità che statisticamente si verifica molto di rado, c'è un ospedale attrezzato in una base americana, la stazione di McMurdo, che si trova a un'ora di elicottero dalla base italiana e poi c'è una convenzione con un ospedale neozelandese. In caso di necessità noi dobbiamo mettere in sicurezza la situazione e metterci in comunicazione con la struttura di riferimento per trasferire lì l'eventuale infortunato o malato».

Cosa l'ha spinta a inviare la sua candidatura per una missione di questo tipo?

«Sicuramente la curiosità di fare un'esperienza nuova. Ho fatto anche in passato esperienze di questo tipo. Sono stato anche in Etiopia, con una onlus italiana, in un ospedale approntato nelle vicinanze di una Macallè, una città del nord dll'Etiopia. Mi è sempre piaciuto misurarmi con questo tipo di attività, svolgendo il mio ruolo in condizioni diverse rispetto a quelle solite. Inoltre ho sempre amato viaggiare e, non essendo l'Antartide accessibile per turismo, ho colto questa possibilità. Limitazioni di questo tipo sono date dal fatto che c'è una convenzione per la quale l'Antartide deve rimanere incontaminato. O almeno nella misura minore possibile. Perché è chiaro che nel momento stesso in cui vi mettiamo piede lo abbiamo già contaminato e queste basi contribuiscono sicuramente a modificarlo in qualche modo. C'è da dire, però, che c'è molta attenzione. Si fa la raccolta differenziata dei rifiuti, c'è un termovalorizzatore e i rifiuti che non possono essere trattati in questo modo vengono stoccati e riportati in Italia per la raccolta differenziata. Sono sicuro che per quanto si cerchi di contaminare meno possibile, inevitabilmente anche la sola presenza dell'uomo produce qualche cambiamento, ma l'Enea è senza dubbio molto attenta a questo aspetto».