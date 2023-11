Chiusa per una notte l'entrata della stazione di Anagni.

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 novembre, sarà chiuso il casello di Anagni, in entrata verso Roma. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di entrare alla stazione di Colleferro.