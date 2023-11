Oggi a Frosinone, dalle 8 alle 18, si terrà la domenica ecologica. È, dunque, vietata la circolazione nell'area urbana di tutti i veicoli a uso privato e, nella fascia urbana di via Volsci, dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli elettrici e ibridi, quelli adibiti a servizi di polizia, compiti di sicurezza, di protezione civile, servizi sanitari, per il monitoraggio della qualità dell'aria e quelli a servizio di persone invalide.

Nel corso della giornata si susseguiranno diverse iniziative all'insegna di sport e socialità. Alle 10, dalla villa comunale, partirà la camminata ecologica di nordic walking, organizzata da Asd Nordic Walking Frosinone in collaborazione con il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone, che si snoderà poi lungo De Matthaeis, via Aldo Moro, Parco Matusa, via Marittima, via Aldo Moro, con il ritorno alla villa comunale.

In programma anche il Bike day, itinerario in bicicletta aperto a tutti, previsto nell'ambito del progetto "L'aria che respiriamo", organizzato dal Comune di Frosinone con gli assessorati all'ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia e all'istruzione di Valentina Sementilli. Partirà alle 11 dal Matusa e qui farà ritorno alle 12, con la consegna degli attestati a Caterpillar Fluid Systems, Diaconia Società Cooperativa Sociale e Omron Automotive Electronics nell'ambito dell'iniziativa legata al settore mobilità. L'evento si concluderà alle 12.30 con la premiazione del concorso di idee riservato agli studenti.

«Il Comune intende continuare a promuovere comportamenti virtuosi, a favore dell'ecosistema e della qualità della vita di tutti noi – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Fra gli obiettivi dell'amministrazione, ricoprono particolare importanza la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, che costituiscono due elementi indispensabili all'incremento della qualità della vita dei cittadini e alla crescita del sistema socioeconomico».

Il Bike day sarà anche l'occasione per la chiusura di "L'aria che respiriamo". «Il progetto – ha detto il vicesindaco Antonio Scaccia – ha coinvolto in primo luogo le scuole della città nel processo di sensibilizzazione nei confronti di uno dei temi ambientali più rilevanti per la salute dei cittadini, la qualità dell'aria».

«La scuola ha un ruolo chiave nella formazione e sensibilizzazione dei giovani sul rapporto tra ambiente e salute – ha dichiarato Valentina Sementilli – favorendo comportamenti virtuosi e trasformando gli studenti in cittadini attivi».

Questo il programma del Bike day: ore 10.30, ritrovo al Parco Matusa. Ore 11 partenza, con il seguente itinerario: via Aldo Moro, via Marco Tullio Cicerone, via De Matthaeis, via Landolfi, via Adige, via Po, via Aldo Moro, via Marittima, via don Minzoni, via Puccini, via Fontana Unica, via Ciamarra. Ore 12, arrivo al Matusa.