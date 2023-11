Rapina allo sportello bancomat della filiale Unicredit di via Napoli. Un giovane sui trent'anni, a visto scoperto, con la barba, di nazionalità straniera ma che parla abbastanza bene l'italiano, ha preso a morsi la mano di un sessantenne che stava depositando il denaro nella cassa continua, gli ha rubato i duemila euro che l'uomo intendeva versare ed è fuggito. Un complice lo aspettava in auto, a bordo della quale i due si sono dileguati.

L'imboscata

È accaduto nella serata di venerdì, intorno alle 20.40, quando due persone stavano effettuando delle operazioni agli sportelli automatici, il sessantenne e un ragazzo. In quel momento è arrivato il rapinatore che ha puntato il più anziano, ma non l'ha aggredito subito. Ha atteso che il ragazzo impegnato allo sportello accanto finisse l'operazione e andasse via. A quel punto si è avventato sul sessantenne, gli ha addirittura morso una mano per fargli allentare la presa sul denaro che stava per depositare, ha arraffato il bottino ed è scappato. Ad attenderlo in una macchina parcheggiata vicino la banca c'era il complice. Il rapinatore è salito rapidamente in auto, l'altro ha ingranato la marcia ed è partito di gran carriera.

L'inseguimento

Il ragazzo che aveva effettuato poco prima l'operazione si trovava ancora fermo nella sua vettura e ha assistito alla scena. Non ha avuto paura, anzi si è messo a inseguire con la sua auto quella dei rapinatori tentando di scorgerne la targa, operazione resa difficile dal buio. Intanto i due malviventi hanno percorso a velocità sostenuta via Napoli e parte di viale San Domenico per poi far perdere le loro tracce. Ricevuta la segnalazione, una pattuglia dei carabinieri si è precipitata in banca per raccogliere le prime testimonianze ed eseguire i rilievi utili alle indagini. Un prezioso aiuto potrebbero darlo le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'istituto bancario e da quelle posizionate lungo via Napoli e viale San Domenico.