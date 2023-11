Il sospetto è che facessero la spola tra Roma e Alatri per rifornire le piazze di spaccio in Ciociaria. Dopo l'arresto, per i due ventunenni alatrensi fermati giovedì dai carabinieri del Nucleo operativo di Roma Casilina, l'attenzione si sposta ora su eventuali altri quantitativi di hashish messi in circolazione in Ciociaria nonché sul contenuto dei cellulari sequestrati. Tra l'altro, il fratello di uno dei due era stato arrestato, verso la fine di ottobre del 2022, a Colleferro con sei chili di hashsih.

Intanto, si è svolta l'udienza di convalida a carico dei due arrestati, J.C. ed E.C., assistiti dall'avvocato Giampiero Vellucci. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia in carcere, il giudice, invece, ha applicato il divieto di dimora a Roma. Una decisione che tiene conto della giovane età, dell'incensuratezza e del fatto che non potendo più andare a Roma si taglierebbe alla radice la possibilità di rifornirsi ancora nella capitale.

I carabinieri si concentrano ora sui telefonini dei due. In uno, infatti, sono emersi dei contatti prima dell'ordine con tanto di foto inviate a ritrarre dimensioni, colore e numeri identificativi del carico da ritirare. Nel corso dell'operazione di giovedì i carabinieri, dopo aver bloccato i due ciociari, hanno sequestrato due chili e mezzo di hashish, custoditi all'interno di una Lancia Ypsilon, e 13.000 euro in contanti.

Ora le indagini puntano anche in Ciociaria per verificare se in passato ci sono stati altri rifornimenti e a chi, eventualmente, era destinato lo stupefacente da acquistare nella capitale. Tanto più che un altro particolare ha solleticato l'attenzione degli investigatori, ovvero l'arresto, a ottobre di un anno fa, del fratello di uno dei due ragazzi, fermato, sempre dai carabinieri, a Colleferro con sei chili di hashish. In quel caso i panetti di droga erano custoditi all'interno di uno zainetto, imballati con il cellophane, riposto in un'auto, dietro al sedile del lato passeggero. I panetti riportavano il logo "Glory of god".