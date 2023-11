La Ugl chimici protesta con la multinazionale farmaceutica Sanofi per la fine del rapport di lavoro decretata nei confronti di una decina di lavoratori in staff leasing, cosiddetti "in affitto". "Si tratta di lavoratori altamente specializzati che operano presso l'azienda farmaceutica anagnina da anni, con anzianità di servizio decennale - scrive il sindacato in una nota - che ora, improvvisamente, si trovano a dover affrontare una situazione drammatica perché non tutelati in alcun modo da un contratto capestro come quello dello staff leasing che per la Ugl non ha ragione di esistere in multinazionale farmaceutica".

La Ugl chimici di Frosinone, con il segretario provinciale Marco Colasanti, si dice pronta alla battaglia: "Saremo al fianco di questi lavoratori. Rigettiamo al mittente l'ingiustizia sociale che si sta perpetrando nei confronti di persone serie che hanno sempre svolto al meglio il proprio impiego. Un'azienda che fa utili come la Sanofi, che investe su Anagni e che negli ultimi mesi ha anche assunto nuovo personale, deve spiegare il perché di questa decisione. Siamo vicini ai lavoratori e siamo pronti a mobilitarci affinché non debbano trascorrere un Natale amaro come si prefigura". All'Ugl chimici è giunto il pieno sostegno della segreteria generale dell'Ugl di Frosinone guidata dal segretario Enzo Valente che richiama la Sanofi "al senso di responsabilità sociale".