Ne avevano già parlato in consiglio comunale, ora l'emergenza Santa Scolastica torna a essere al centro dell'interesse politico. Come accade ciclicamente. I riflettori non si spengono quasi mai.

Così se ne è parlato anche alla manifestazione tenutasi ieri mattina al "Santa Scolastica" nell'ambito della "Giornata mondiale del bambino prematuro", cui non ha fatto mancare la sua presenza il sindaco, Enzo Salera, per l'occasione accompagnato dal consigliere comunale Sergio Marandola, medico radiologo.

L'appuntamento, a margine, ha offerto anche la possibilità di un approfondimento, purtroppo amaro, sulla iniqua ultima ripartizione di medici tra le province del Lazio.

In particolare per quella di Frosinone e dell'ospedale di Cassino, considerato il fanalino di coda nonostante la sua posizione strategica e la mole di lavoro che su di esso gravita.

Ora che la Regione ha ufficializzato i dati, sono cadute le speranze di una diversa ripartizione rispetto a quanto era trapelato nelle scorse settimane.

I numeri

Dei 600 nuovi medici, 359 sono destinati a Roma e provincia, 71 alla provincia di Latina, 26 a Viterbo, 115 a Rieti, solo 14 a quella di Frosinone. Anche se, è da dire, la Asl si trova in una fase di espletamento di alcuni concorsi. Dunque, il numero dei nuovi ingressi è destinato a salire.

L'allarme in assise

Il grido d'allarme era stato già lanciato dal consigliere Marandola in apertura di seduta del consiglio comunale di qualche settimana fa.

Un grido d'allarme forte e deciso. Egli aveva rilevato come tutti i reparti dell'ospedale cassinate, nessuno escluso, fossero sotto organico; che le prestazioni vengono assicurate a fatica e grazie al sacrificio di medici "strutturati" e al supporto di "gettonisti".

Aveva ricordato pure come l'estate scorsa si era dovuto prendere in affitto un centro mobile di rianimazione per sostenere il lavoro del reparto di anestesia che può contare solo su cinque medici regolarmente assunti e sul primario.

Tornando alla ripartizione stabilita dalla Regione, il sindaco la ritiene «enormemente e inspiegabilmente sfavorevole» per la nostra provincia, mentre si ignora completamente la grave carenza di medici nel nosocomio di Cassino.

«Si tratta di una ripartizione che lascia sgomenti - dice Salera - Faremo sentire la nostra voce. Andremo intanto a convocare un consiglio comunale straordinario ed aperto. Chiederemo che vi partecipino il commissario della Asl provinciale, dottoressa Sabrina Pulvirenti, il presidente della commissione regionale Sanità, dottoressa Alessia Savo, i consiglieri regionali della nostra provincia.

Appelli sempre inascoltati

Non è il primo appello per l'ospedale di Cassino e neppure questa è la prima amministrazione ad occuparsene.

L'enorme struttura che sorge in via San Pasquale è stata troppo spesso "ignorata" durante le grandi manovre finanziare pur avendo una posizione geografica che fa salire in maniera esponenziale il numero di utenti. Le lunghe file al Pronto Soccorso spesso ne sono una amara testimonianza. Personale ridotto e turni massacranti. Sabbie mobili dalle quali non se ne esce.