Uno schianto violento, poi la corsa disperata verso il Santa Scolastica. Grave un ragazzo classe '99 di Sant'Elia che si trovava in sella alla sua due ruote. Illeso il conducente della vettura coinvolta nell'incidente registrato lungo la strada che conduce in località "Case Fiat". Poco fa il giovane è stato trasferito a Frosinone per ulteriori accertamenti: gravi le sue condizioni.