"Un albero per la Pace". È questa l'iniziativa che si terrà a San Giovanni Incarico in occasione della "Giornata Nazionale dell'Albero". L'evento è stato organizzato dall'assessorato all'Istruzione in collaborazione con scuole locali e parrocchia.

La necessità di tutelare l'ambiente attraverso una puntuale sensibilizzazioni dei cittadini e, in modo particolare, dei più giovani è uno degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Fallone che, attraverso l'impegno del delegato all'istruzione, il presidente Battaglini, propone attività e momenti aggregativi mettendo insieme: scuole locale, parrocchia, coordinati dallo stesso assessorato. Ciò al fine di rafforzare la cultura ambientalista e, nel contempo, attraverso la piantumazione dell'ulivo per lanciare un messaggio di Pace. Proprio per questi motivi diventa fondamentale la partecipazione dei frequentanti il plesso scolastico "Salvo D'Acquisto", dove alunni di ogni ordine e grado potranno dare il proprio contributo quali protagonisti, insieme ai propri insegnanti, a questo speciale appuntamento che si terrà mercoledì 22 novembre alle 10.

«Sara una giornata davvero speciale – hanno commentato il sindaco Paolo Fallone e il presidente Gaetano Battaglini – con la possibilità per ogni partecipante di riflettere sulle diverse tematiche ambientali, fondamentali per la crescita di tutti. La conservazione e lo sviluppo del territorio sono sempre una priorità. Tutto questo in un'ottica di condivisione affinché, riscoprendo il valore dei diversi elementi della natura, il cammino per raggiungere anche la pace diventi sempre più breve. Con questo auspicio – concludono Fallone e Battaglini - invitiamo tutti a partecipare a questa iniziativa nella quale ogni parola e gesto saranno in grado di suscitare emozioni ma, soprattutto, una profonda riflessione su quello che deve essere il nostro quotidiano impegno».