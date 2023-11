Strade appena riasfaltate e altre che lo saranno a breve. Il sindaco Luca Di Stefano affronta il tema "strade sicure" facendo una panoramica su ciò che è stato fatto finora e quello che i cittadini dovranno aspettarsi nelle prossime settimane.

«Nei giorni scorsi sono stati completati alcuni tratti stradali in località case Magnone e via Pagnanelli - spiega il primo cittadino - Ma non ci fermiamo qui. Al primo posto tra le diverse priorità c'è una viabilità più sicura per i residenti e per tutti gli automobilisti che ogni giorno percorrono le strade del nostro territorio». Quanto ai tempi dei prossimi interventi in programma, il sindaco si sbilancia parlando di cantieri aperti già da dicembre. «I prossimi lavori saranno quelli in via Trecce e in via Agnone Maggiore. Procediamo un passo alla volta per migliorare la nostra città».

Una strada che da molti anni attende di essere sistemata è appunto via Trecce. I residenti della zona si sono più volte lamentati per le sue condizioni che non garantiscono la necessaria sicurezza. Proprio per questo motivo Di Stefano ha rassicurato i cittadini annunciando il rifacimento completo del manto stradale. In una riunione con l'amministrazione comunale, i referenti del comitato di quartiere di Agnone hanno sottolineato il loro apprezzamento per la scelta di asfaltare la strada, oggi disseminata di buche che, specialmente quando piove, diventa particolarmente pericolosa.

Su via Cellaro, una delle strade più discusse degli ultimi tempi in città, il sindaco assicura che in questi giorni si sta provvedendo a installare la segnaletica verticale. Non risponde, invece, in merito al polverone sollevato dal consigliere di minoranza Federico Altobelli sull'installazione di due dossi in prossimità della nuova rotatoria, rimossi dopo poche ore. Di Stefano assicura che affronterà la questione di via Cellaro una volta che il cantiere sarà concluso.