Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri in via Gaeta, durante l'orario di uscita dei ragazzi dalle scuole della zona. Una bambina di sei anni, compiuti proprio ieri, è stata investita da un'automobile nei pressi dell'incrocio con via Aldo Moro. Fortunatamente, la vettura procedeva a velocità moderata e l'urto con il fianco della piccola non è stato violento, secondo le prime ricostruzioni dell'incidente effettuate dai carabinieri della stazione cittadina. Sembra anche che l'automobilista non abbia potuto evitare l'impatto, sempre sulla base delle prime indagini. I militari, dopo l'intervento tempestivo in via Gaeta insieme ai sanitari del 118, sono stati assistiti dagli agenti della Polizia locale che hanno provveduto a disciplinare il traffico.

La bambina è stata soccorsa da un'ambulanza dell'Ares e trasportata allo "Spaziani" di Frosinone. Le sue condizioni, fin dal primo momento, non sono apparse gravi. I sanitari che hanno prestato le prime cure l'hanno trovata cosciente e, all'apparenza, priva di gravi traumi. Grande, invece, la paura provata da quanti hanno assistito all'investimento. A quell'ora, infatti, via Gaeta è affollata da studenti e genitori per l'uscita dai due istituti scolastici della zona.

Mentre si svolgevano le operazioni di soccorso della piccola, capannelli di persone sono radunati per vedere che cosa era accaduto e soprattutto per capire in quali condizioni versava la bambina. Come abbiamo detto, l'urto con l'auto miracolosamente non ha causato serie ferite alla piccola. In ospedale, resterà ricoverata sotto osservazione per gli accertamenti necessari. L'unico trauma per lei, come sembra, sarà il brutto ricordo di un compleanno che poteva essere sicuramente più lieto.