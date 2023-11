La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore alla mobilità e ai trasporti Fabrizio Ghera, ha approvato «la delibera per la proroga del servizio sperimentale effettuato con Trenitalia spa per l'instradamento di una coppia di treni ad alta velocità, rispettivamente, sulla linea ferroviaria FL6, via Cassino–Frosinone, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano–Napoli, e sulla linea ferroviaria FL1, via Roma–Orte, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma–Milano». Specificando inoltre che «per il servizio sperimentale, per l'anno 2024, la Regione Lazio stanzierà 5 milioni di euro in favore di Trenitalia spa».

Dice l'assessore alla mobilità e ai trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera: «Viene reso stabile per i territori del Lazio un servizio importante, che avvicinerà in termini di trasporto la Ciociaria e la Tuscia alla Capitale. Stiamo continuando ad investire per migliorare l'offerta e implementare i collegamenti tra la nostra regione e il resto d'Italia, sia per favorire lo sviluppo del turismo, sia per incrementare e sostenere il tessuto produttivo del territorio».

Si tratta di un segnale importante, perché conferma il fatto che i collegamenti e le infrastrutture rappresentano l'elemento imprescindibile per il rilancio e lo sviluppo del territorio. Fra l'altro nella recente riunione degli Stati Generali a Frosinone il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha concentrato l'attenzione anche e soprattutto su questi aspetti. Tra i quali c'è anche il tema di una stazione Tav in Ciociaria. La logistica, le infrastrutture e la riperimetrazione del Sin sono le tematiche sulle quali programmare gli investimenti futuri. E la Regione è in prima fila su questo versante.