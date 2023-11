Il questore della provincia di Frosinone ha decretato la sospensione per venti giorni dell'autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande ad un esercizio pubblico di Ferentino. Come accertato nel corso di un'accurata istruttoria dei poliziotti della divisione amministrativa e di sicurezza, su proposta dei militari dell'arma dei carabinieri della cittadina, è emerso che il locale costituisce occasione per la consumazione di reati e ritrovo abituale di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o gravati di precedenti penali, soprattutto in materia di stupefacenti e contro la persona.

Nello corso degli anni, i carabinieri di Ferentino sono dovuti intervenire più volte perché clienti ubriachi del bar molestavano i passanti o scatenavano vere e proprie risse tra loro. L'ultimo episodio è avvenuto nel mese di settembre, tra tre persone ubriache mentre molestavano le famiglie che stavano partecipando alla pubblica manifestazione "Ferentino è". Gli stessi sono stati sanzionati e allontanati dai luoghi con ordine di allontanamento del questore.

Inoltre, agli inizi di questo mese, tre clienti del locale hanno dato vita a una violenta rissa, scoppiata per futili motivi e sedata solo dopo l'arrivo dei carabinieri. L'ennesima circostanza di turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica ha portato nei confronti dei soggetti coinvolti all'emissione di altrettanti provvedimenti relativi al "Daspo Willy", alla cui stesura ha provveduto, su proposta dei carabinieri di Ferentino, la competente divisione anticrimine e del decreto di sospensione dell'attività per venti giorni, di cui si è invece occupa la divisione amministrativa e di sicurezza. Inoltre risulta che la gestione del locale non ha manifestato propensione a prevenire o a consentire di reprimere tali comportamenti.