Arrestato un cittadino albanese: deve scontare sei mesi di detenzione in carcere per fatti accaduti nel 2014. Ieri sera, giovedì 16 novembre, la polizia di stato del commissariato di Sora ha provveduto ad eseguire un provvedimento di cattura a carico di un cittadino extracomunitario. In particolare, il personale in servizio di controllo del territorio è intervenuto al pronto soccorso dell'ospedale di Sora per una persona che disturbava.

Sul posto gli operatori hanno rintracciato l'uomo, già ampiamente noto alle forze dell'ordine ed avente numerosi precedenti di polizia. A seguito di un controllo è emerso che lo stesso era gravato da un ordine di cattura derivante dalla necessità di dare esecuzione ad un provvedimento della procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Cassino prevedente la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell'ordine medesimo.

L'uomo, un sessantaseienne e senza fissa dimora, colpito da ordine di espulsione dal territorio nazionale nel 2021, dopo le verifiche di rito, è stato trasportato nella casa circondariale di Cassino.