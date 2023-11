Dopo l'annuncio di ripartenza dell'iter, si alza il velo sul progetto della strada di collegamento tra via Michelangelo e viale Olimpia a servizio dello stadio comunale "Città di Frosinone - Benito Stirpe" e del palasport, conosciuta come strada per i tifosi ospiti.

«L'intervento - si legge nella relazione dell'ingegnere Benito Caringi, dirigente del settore Urbanistica del Comune di Frosinone - consisterà nella realizzazione di un tratto di strada lungo circa 290 metri e della larghezza di 4,75 metri, compresa banchina laterale, ed a latere della stessa è previsto un marciapiede della larghezza di 1,50 metri».

«La scelta dell'area - prosegue la relazione - risulta strategica ai fini della individuazione di una strada di deflusso e di raggiungimento dello stadio da parte della tifoseria ospite, resa necessaria dalle richieste della Questura per la sicurezza durante gli eventi sportivi (...) L'opera si rende ormai improcrastinabile, ai fini della sicurezza, come richiesto dalla Questura di Frosinone per poter alleggerire, durante gli eventi sportivi il volume di traffico proveniente dall'esterno ed evitare pericoli di scontri tra le tifoserie. Con la costruzione e l'utilizzo immediato di tale nuovo percorso si potrà sopperire alla necessità di dividere le tifoserie prima e dopo la partite, utilizzando il tracciato per i mezzi dei tifosi ospiti, che attualmente vengono scortati dalle forze dell'ordine su viale Olimpia, di fatto impedendone l'uso ai tifosi locali e limitando gli accessi degli stessi a vari settori dello stadio (...) Il progetto del tracciato veicolare-pedonale, sarà su sede propria ed a unico senso di marcia, in modo da permettere la completa funzionalità del deflusso veicolare e per gli spostamenti in andata e ritorno veicolare da parte degli organi di sicurezza durante gli eventi sportivi».

«Un enorme beneficio, si ritiene, avrà la viabilità ed i parcheggi dello stadio, durante gli eventi sportivi, che vedrà diminuire drasticamente il traffico per le strade locali, ma soprattutto la pressione sui ricettori nei momenti di maggior carico prima e dopo l'evento sportivo. Si ritiene che la realizzazione di tale strada, in qualche modo è riqualificante, anche da un punto ambientale (...) La sua esecuzione comporterà un minimo espianto di alberi ma certamente comporterà una migliore fruizione dell'intera area, con benefici per l'ambiente stesso» conclude la relazione.

In ogni caso il verde rimosso sarà compensato in altra parte. La realizzazione della strada comporterà la sparizione delle barriere oggi utilizzate intorno allo stadio, favorendo l'afflusso e il deflusso dei tifosi, e permetterà di recuperare decine di posti auto attorno all'impianto oggi inutilizzabili. Sui tempi di realizzazione impossibile esprimersi: l'iter burocratico deve essere concluso; poi vanno effettuati gli espropri su 1.200 metri quadrati dei 2.800 totali del tracciato. I lavori in sè dureranno 118 giorni, impiegando in totale 560 operai, Il costo previsto è di 570.557,97 euro che sarà coperto, così come espresso in delibera con il «partenariato pubblico - privato dello stadio "Casaleno" in corso di gestione ovvero su altre fonti di finanziamento, oltre che da apporti da porsi a carico del bilancio comunale, qualora necessari».