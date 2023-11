Prova a introdurre hashish e coca in carcere, per il fidanzato sottoposto alla misura cautelare al San Domenico di Cassino. Ma la polizia penitenziaria nota un'anomalia nel risvolto del cappotto destinato all'uomo e blocca tutto: la ventiduenne, residente a Piedimonte, viene arrestata. La droga e il cellulare sequestrati. Un'altra brillante operazione della polizia penitenziaria del carcere di Cassino.

La scoperta e l'arresto sarebbero avvenuti nei giorni scorsi, durante una visita della ventiduenne al giovane detenuto al San Domenico. Secondo quanto accertato dagli agenti, la ventiduenne avrebbe celato in un risvolto del cappotto - destinato al suo Romeo finito dietro le sbarre - appositamente cucito per occultare droga e cellulare, un discreto quantitativo di cocaina e hashish. Per la ragazza è scattato immediatamente l'arresto, con il tarsferimento al carcere di Rebibbia.

Ieri si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto. Il pm ha chiesto la convalida e l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il difensore dell'indagata, l'avvocato Vincenzo Marrone, si è opposto. All'esito dell'udienza il gip - il dottor Lo Mastro - ha convalidato l'arresto e ha convertito la misura degli arresti nell'obbligo di dimora a Piedimonte San Germano con la permanenza nella propria abitazione dalle 22 fino alle 6.

Con quello sequestrato nei giorni scorsi, il numero dei cellulari bloccati o requisiti dalla polizia sale a ben oltre la dozzina: un dato affatto da sottovalutare.

Nelle continue operazioni di controllo sono stati scoperti smartphone, caricabatterie e coltelli rudimentali. Impensabili i nascondigli scelti dagli ospiti del San Domenico: oggetti occultati dietro alle mattonelle, nei congelatori e nei bagni. Bloccati pure droni con la droga. Così da massimizzare il risultato e abbattere i rischi legati all'introduzione dello stupefacente. Una battaglia continua raccontata da operazioni costanti del personale in forza al San Domenico.