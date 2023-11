Adesso è tutto pronto. E anche se riguarderà soltanto una prima parte l'inaugurazione della nuova piazza dello Scalo ha finalmente una data. Un'opera molto attesa dai tanti residenti del quartiere e che rappresenterà sicuramente un punto di svolta per la riqualificazione della stazione.

Il conto alla rovescia è iniziato e nelle prossime settimane, più precisamente sabato 25 novembre, sarà aperta una prima parte. Ieri pomeriggio c'è stato il sopralluogo del sindaco Riccardo Mastrangeli per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, giunti quasi al termine. La prima parte, che a breve sarà fruibile alla cittadinanza, riguarderà tutto lo spazio intorno allo storico cedro libanese.

Insomma è proprio il caso di dire che quest'anno al quartiere Scalo il Natale avrà sicuramente un accento diverso. Soprattutto perché l'inaugurazione dovrebbe coincidere con l'accensione delle installazioni natalizie. Sempre ieri pomeriggio, infatti, all'interno della piazza sono state montate alcune luminarie così come previste in diversi punti della città.

Ma questa non sarà l'unica novità. Nel calendario è già stato inserito un primo importante appuntamento. Nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, si metterà in scena il presepe vivente, organizzato dalla Pro Loco e in collaborazione con il Comune di Frosinone.

Dunque, dopo tanta attesa, incertezze e dubbi sulla realizzazione dell'opera pubblica, finalmente ci siamo.