In arrivo un'importante novità per gli ospedali ciociari che finalmente vedranno arrivare rinforzi nella gestione delle urgenze. È stato indetto, infatti, un concorso in forma aggregata per medicina di emergenza e urgenza dalla Asl Roma 6 in cui si prevedono dodici posti per i pronto soccorso della provincia di Frosinone.

Nuovi medici in arrivo che si aggiungono alle quattordici figure professionali assunte nella Asl di Frosinone, e che entreranno in servizio dal primo di dicembre, con 11 nuovi contratti a tempo indeterminato. Nello specifico per un cardiologo, due medici di medicina generale, cinque nefrologi e tre neurochirurghi. E tre stabilizzazioni, per un medico della disciplina ostetricia e ginecologia e due urologi. Il costo annuale complessivo previsto è di 1.264.184,35 euro. Complessivamente in tutta la Regione Lazio è prevista l'assunzione di circa 600 operatori sanitari, per una spesa complessiva di 25 milioni e 500.000 euro all'anno.

In arrivo otto ortopedici

Per quanto riguarda ortopedia, invece, il concorso è in dirittura d'arrivo ed entro la fine dell'anno (o al massimo per l'inizio del 2024) entreranno in servizio 8 nuovi ortopedici. Il 29 novembre, infatti, si procederà con la prova scritta e pratica. Mentre il 13 dicembre si svolgerà l'orale. Poi si stilerà la graduatoria.

«Un grande risultato ma che rappresenta soltanto l'inizio della difficile e irrinunciabile sfida di ricostruire una sanità a portata di paziente – ha commentato la presidente della commissione regionale sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, Alessia Savo, e consigliera regionale di Fratelli d'Italia – Niente sprechi, assunzioni razionali ed efficientamento del capitale umano attualmente a disposizione della regione, qualificato, di grande qualità e innegabile spirito di servizio. È questa la marcia in più del governo del presidente Rocca, che ringrazio per il lavoro, l'impegno e la tenacia con cui ha improntato sin dall'inizio la grande opera di ricostruzione della sanità del Lazio».