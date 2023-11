Incendio all'Hotel Palace di Fiuggi. A seguito di una chiamata arrivata alle 13.50 circa i vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi sono intervenuti in via Anticolana all'Hotel Palace che accoglie circa 60 immigrati, dove un incendio ha coinvolto suppellettili varie. L'intervento immediato dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento.

Sul posto il funzionario dei vigili del fuoco e il personale del commissariato di polizia di Fiuggi.