Capretta presa a calci in un agriturismo di Anagni a fine agosto, concluse le indagini preliminari nei confronti dei giovani finiti sotto accusa, insieme ad altri minorenni (per cui si procede separatamente), per il caso dell'animale morto e la cui vicenda è finita alla ribalta anche della cronaca nazionale. Le accuse sono di maltrattamenti di animali e istigazione a commettere un delitto. Ora i difensori hanno la possibilità di accedere al fascicolo d'indagine ed esaminare gli elementi raccolti. Avranno venti giorni di tempo per depositare memorie difensive, produrre documentazione, ovvero chiedere ulteriori indagini.

Ma, ricordiamo, non si potrà contare sul corpo del reato. La carcassa della capretta, presa a calci il 27 agosto scorso in un agriturismo di Anagni e gettata sotto un muretto, non c'è più. Sembrerebbe sia stata mangiata da altri animali, forse cinghiali, come avrebbe dichiarato ai carabinieri il titolare dell'agriturismo. Trattandosi di corpo di reato, era stato disposto il sequestro della carcassa dell'animale per accertamenti tecnici. Accertamenti necessari a chiarire se la capretta fosse già morta per cause naturali, come sostengono i giovani indagati (in tutto sono 14 giovanissimi) quando è stata presa a calci e la scena ripresa e diffusa sui social. Si prospetta, ora, una guerra tra le parti: il titolare dell'agriturismo e le parti sotto accusa.

La storia era ben presto divenuta virale con la pubblicazione di un video sul web tra l'indignazione generale e perfino manifestazioni di protesta in piazza ad Anagni. Uno dei giovani è accusato di aver colpito e ucciso la capretta, mentre un secondo avrebbe ripreso la scena con il telefonino. Gli altri, invece, avrebbero avuto un ruolo minore avendo istigato i primi. I difensori, gli avvocati Giampiero Vellucci, Filippo Misserville, Daniele Natalia, Pietro Polidori e Francesca Ruggeri ora fanno leva sulla mancanza di una prova certa dell'esistenza in vita della capretta al momento dei calci e del trasporto sulla carriola.