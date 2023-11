Una boccata d'ossigeno per le Asl del Lazio, nelle quali dal primo dicembre entrerà in servizio nuovo personale. La Regione, infatti ha dato il via libera all'assunzione di circa 600 operatori sanitari, per una spesa complessiva di 25 milioni e 500.000 euro all'anno. Un importante passo avanti per affrontare il cronico problema della carenza di personale negli ospedali, con il quale l'Azienda sanitaria ciociara ha dovuto fare i conti in più di un'occasione. In quest'ottica, sebbene non rappresentino, inevitabilmente, una soluzione definitiva, le nuove assunzioni si profilano comunque come una luce in fondo al tunnel.

Saranno 14 le figure professionali assunte nella Asl di Frosinone, con 11 nuovi contratti a tempo indeterminato, nello specifico per un cardiologo, due medici di Medicina generale, cinque nefrologi e tre neurochirurghi, e tre stabilizzazioni, per un medico della disciplina Ostetricia e Ginecologia e due urologi. Il costo annuale complessivo previsto è di 1.264.184,35 euro. Un ulteriore rafforzamento della pianta organica dell'Azienda sanitaria di Frosinone, dovrebbe arrivare, poi, dall'espletamento delle procedure concorsuali attivate per diverse specialità e ancora in itinere.

I numeri

Complessivamente per le Asl del Lazio la direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, diretta da Andrea Urbani, ha firmato le assunzioni di 193 unità a conclusione delle prove concorsuali, di cui 160 medici, 3 ostetriche, 8 tecnici di laboratorio, 17 tecnici di radiologia, 2 psicologi, un fisico, un collaboratore amministrativo e un amministrativo. A queste si aggiungono 323 stabilizzazioni per 63 medici, 49 infermieri, 172 operatori sociosanitari, 2 ostetriche, 14 tecnici di laboratorio, 16 tecnici di radiologia, uno psicologo, un farmacista, un fisico, un tecnico della prevenzione, un fisioterapista, un dirigente amministrativo e un collaboratore amministrativo, e l'assunzione di un medico universitario. Mentre sono stati assunti a tempo determinato 33 medici, 5 infermieri, 22 operatori sociosanitari, 3 tecnici di laboratorio, due perfusionisti, due dirigenti amministrativi e un collaboratore amministrativo, per un totale di 68 unità. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno stabiliti ulteriori rafforzamenti del personale tecnico-amministrativo dei presidi ospedalieri, mentre si stanno valutando le altre necessità di assunzione del personale dedicato all'assistenza territoriale, rispetto alle quali verranno date risposte già nelle prossime settimane.

La linea di Rocca

Tali azioni si inseriscono nell'ambito delle politiche sulle risorse umane del comparto sanitario messe in atto, nei primi otto mesi di governo, dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e indirizzate all'aumento dei contratti a tempo indeterminato e alla stabilizzazione degli operatori sanitari, con un aumento della spesa per il personale per 100 milioni di euro. «Il capitale umano è tornato al centro della Regione Lazio – ha commentato il presidente Rocca – consolidando una spesa in aumento di 100 milioni di euro nel 2023 rispetto all'anno precedente per il comparto della sanità. E non ci fermeremo alle 600 assunzioni per i presidi ospedalieri ratificate in queste ore, che si aggiungono ai 2.178 contratti a tempo indeterminato in più rispetto al 2022 – ha aggiunto – Sono orgoglioso del rafforzamento dei professionisti sanitari sia a Roma sia nelle province del Lazio. Nelle prossime settimane aumenteremo il personale tecnico-amministrativo per gli ospedali e a sostegno dell'assistenza territoriale. Si tratta di una svolta sanitaria globale anche sulle risorse umane – ha concluso Rocca – che ha interessato innanzitutto i medici d'Emergenza e Urgenza, ai quali abbiamo riconosciuto le prestazioni aggiuntive per il servizio prestato nei Pronto Soccorso, fino a mille euro in più per 150 ore, comprensive di cinque turni notturni o festivi».