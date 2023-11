Topi all'interno degli uffici comunali. È la scoperta effettuata nel palazzo municipale che ha portato alla necessaria e inevitabile decisione di procedere alla chiusura per la sanificazione. Il sospetto che ci fosse qualche ratto lo avevano avuto già da qualche giorno, ma nella giornata di ieri si è scoperta la presenza dei topi. Per questo motivo si è proceduto subito con le segnalazioni necessarie e, contestualmente, il sindaco Anselmo Rotondo ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto la chiusura della struttura al fine di procedere alla sanificazione di tutti i locali.

Una scelta che, come sottolineato nel dispositivo, è apparsa «opportuna e necessaria al fine di garantire il successivo accesso in sicurezza sia per il pubblico degli utenti che per i dipendenti, gli amministratori e tutti coloro che a vario titolo vi accedono». La chiusura degli uffici ha riguardato solo il pomeriggio di ieri con la sospensione del rientro previsto dalle ore 15 alle ore 18.

In quel lasso di tempo la società incaricata ha proceduto alla sanificazione di tutti i locali del Comune. La ripresa delle attività con la riapertura della struttura è stata disposta per la giornata di oggi. Una riapertura in piena sicurezza e senza nessun tipo di rischio per dipendenti e utenza.