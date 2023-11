Il mondo del teatro piange la prematura scomparsa di Paola Fontevecchia, attrice, registra, interprete sublime delle arti recitative. Di origini ferentinati, Paola è stata tra i fondatori del Teatro Comunale Veroli insieme a Vincenzo Panzini, iniziatrice di un filone culturale che lascia come preziosa eredità a chi oggi vede calare tristemente il sipario su di una stagione artistica per certi aspetti irripetibile, caratterizzata dalla sua vena creativa. Struggenti i messaggi di cordoglio che giungono ai suoi cari da chi ha ammirato la sua bravura, la sua capacità di rendere reali i personaggi, incarnando le loro emozioni e vivendo le loro vite immaginifiche per i suoi spettatori. Regista di successo, le opere da lei dirette hanno fatto scuola, riuscendo ad appassionare e coinvolgere il pubblico ma anche e soprattutto i suoi attori.

"Fortunato chi, negli anni, ha potuto ascoltarti, imparare da te: quei piccoli dettagli, quei consigli sussurrati, quei tuoi gesti delle mani che componevano sul palco una sinfonia recitativa intensa. Sei stata capace di svuotarci di tutto ciò che ci apparteneva per nutrirci dell'essenza dell'opera che ciascuno di noi doveva recitare", ha ricordato Antonio Grella, fotografo, attore e regista. Cordoglio profondo è stato espresso dalla Duecento22 Arti e Spettacolo, gestore del teatro verolano, che ha voluto ricordare il suo legame con Veroli. Malinconico il pensiero di Carla Arci, che con Paola e il gruppo "Veroli racconta" ha animato le strade della cittadina ernica con spettacoli dialettali particolarmente applauditi e apprezzati: "Tutto quello che abbiamo fatto insieme resterà per sempre nei cuori di tutti noi del gruppo "Veroli racconta".