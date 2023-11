Tir si ribalta nel territorio di Monte San Giovanni Campano, vicino allo svincolo per Anitrella, sulla strada statale 82 della Valle del Liri. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sora. Fortunatamente l'autista del mezzo pesante è rimasto illeso. Tra poco prenderanno il via le manovre di messa su strada del tir e, per permettere le operazioni, la strada sarà parzialmente chiusa. Inoltre dovrà essere disattivata una linea elettrica perché alcuni fili dell'alta tensione si trovano proprio vicino al mezzo pesante. Sul tratto di strada si sono registrati rallentamenti.