Cede il ciglio della strada, si ribalta grosso articolato; miracolato il conducente. È accaduto verso le ore 08.30 di oggi mercoledì 15 novembre. Il grosso automezzo stava percorrendo Via Rigliano Castagnola quando, cedendo la parte destra della stradina asfaltata, si è ribaltato adagiandosi sulla fiancata destra, finendo con le 12 ruote all'aria a pochi metri dalla sottostante abitazione. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 per soccorrere il giovane conducente, dipendente di una ditta di Paliano. Sono giunti pure gli agenti della Polizia Locale di Anagni e gli automezzi della D'Agostini Aci. L'autista è stato trasportato al pronto soccorso, dove le sue condizioni sono state valutate come non gravi. Il recupero del mezzo ha richiesto l'ausilio di un escavatore e di carri gru.