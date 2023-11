Un'area di sosta riservata ai camper con colonnine elettriche per la ricarica di auto e biciclette già funzionanti. Lunedì sono iniziati i lavori all'interno del parcheggio di via Fedele Calvosa, in una zona centrale e vicinissima non solo allo stadio "Benito Stirpe", ma anche dall'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Da diversi giorni sul posto è operativa anche una squadra di operai per ripulire gli arbusti e liberare anche una parte di marciapiede completamente invasa dai rovi.

L'intervento per l'area camper prevede la realizzazione di due zone distinte: nella prima verrà realizzato un impianto per lo scarico, mentre nella seconda verrà organizzata la modalità di sosta per i camperesti e posizionata sotto all'illuminazione.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli «ha dato seguito ad un'altra opera importante e strategica per la città - ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi - Soprattutto in un posto strategico e dotato anche di tutti i comfort necessari. Consente di raggiungere lo stadio "Stirpe" e il centro di Frosinone senza andare ad interferire sul traffico urbano. Ringrazio tutti gli uffici che hanno contribuito alla partenza dei lavori. L'opera verrà completata in circa sessanta giorni».

L'intervento rientra nell'ambito dell'accordo di programma ratificato con la Regione Lazio e con la Asl di Frosinone, in relazione al riassetto viario ed urbanistico delle aree su cui sorgono alcune infrastrutture strategiche del capoluogo. Per quanto riguarda la parte progettuale relativa alla rotatoria di via Fabi, inoltre, questa si propone di ottenere un deciso miglioramento e potenziamento della sicurezza stradale già definita, davanti all'ingresso principale della più importante struttura sanitaria della provincia di Frosinone. Il costo totale per la realizzazione dell'intervento è pari a 114.611,65 euro.