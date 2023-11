La città di Sora si prepara ad accogliere sette agenti di polizia locale. Si sono concluse le prove riguardanti il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di sette nuovi vigili urbani. Per il prossimo lunedì, 20 novembre, i sette futuri agenti sono stati convocati per la presa di servizio.

Sono quattro donne e tre uomini (la cui media d'età è di circa trent'anni) che firmeranno nella sede comunale di corso Volsci, 111 il contratto e prenderanno servizio formalizzando appunto l'assunzione. Poi per loro ci sarà un periodo addestramento e formazione.

Una volta arrivate le divise per i sette vigili urbani si terrà una cerimonia di insediamento. Al concorso hanno partecipato anche candidati da fuori regione, ma ad avere la meglio sono stati aspiranti vigili provenienti da Sora, della provincia di Frosinone, ma nessuno da fuori della regione Lazio. Soddisfazione per la conclusione del concorso è stata espressa dal comandante della polizia locale di Sora, Dino Padovani che ha ricoperto il ruolo di presidente del concorso.

«È grande la soddisfazione perché riusciremo a svolgere i servizi in maniera più dignitosa grazie all'arrivo di nuove unità in forza al nostro personale. Il sindaco ha mantenuto fede anche a quella che era stata la promessa elettorale». Ha detto il comandante Padovani. Saranno così diciannove gli agenti della polizia locale di Sora, un numero ancora basso per riuscire a parlare di un organico ricco dato che la normativa vigente indica come proporzione due vigili per ogni ottocento abitanti. Un primo passo per cambiare un numero che stava mandando al collasso il corpo di polizia locale.

«L'invito è quello di amare la città di Sora e fare il suo bene". Questo il messaggio del sindaco Luca Di Stefano ai nuovi sette vigili urbani. Il primo cittadino garantisce più sicurezza per le strade ed anche una maggior presenza degli agenti di polizia locale in città che saranno chiamati a contrastare le tante problematiche. «Il primo impegno che chiederò sarà quello di tolleranza zero a chi parcheggia sugli scivoli dei marciapiedi e sui posteggi riservati ai disabili»- ha detto Di Stefano.