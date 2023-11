Sfiorata la tragedia sulla provinciale Caragno. Un cinghiale urta violentemente un'auto, che sbanda e finisce contro la recinzione di un'abitazione privata.

Ferito, il giovane alla guida, ma fortunatamente in modo non grave, morto sul colpo l'animale. Il sinistro si è verificato nella serata di lunedì scorso, poco dopo le 20,30. Il ragazzo, originario di Pofi, percorreva la Caragno quando, giunto non lontano del confine tra Ceprano e Pofi, si è ritrovato all'improvviso il cinghiale contro l'auto.

Non è riuscito molto probabilmente a schivarlo, in quanto l'animale è sbucato dall'area verde che fiancheggia la strada. Tanto che il giovane nel buio non si è potuto neppure rendere conto di quanto stava accadendo. Il cinghiale in corsa ha urtato violentemente la macchina facendola sbandare. La vettura è finita contro la recinzione, gli airbag si sono aperti proteggendo il malcapitato conducente, distrutta completamente la parte anteriore del mezzo. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato presso il nosocomio frusinate per le cure del caso. Sembra che abbia riportato contusioni, ferite e una frattura.

Si sarebbe potuta consumare una tragedia lunedì scorso, quando il malcapitato si è scontrato violentemente con il cinghiale. L'auto si sarebbe potuta ribaltare e comunque il giovane avrebbe rischiato ferite molto più gravi. L'episodio ripropone drammaticamente il problema della presenza degli ungulati sulle strade e nei centri urbani. Di recente le segnalazioni si sono fatte più intense e a ben poco è valso il lavoro svolto dai cacciatori che hanno abbattuto tanti esemplari.

Purtroppo, i cinghiali si moltiplicano velocemente, per cui la loro eliminazione non consente il controllo numerico degli esemplari che ormai raggiungono le abitazioni, le strade e il centro dei paesi. Spesso gli incidenti causati dallo scontro tra auto e animali non sono gravi, in genere i danni sono limitati, ma l'altra sera il giovane di Pofi se l'è vista brutta. Infatti, quando i cinghiali escono di corsa dalle aree verdi nel buio, è difficile accorgersene ed evitare l'impatto, quindi avviene lo scontro e se l'auto è una piccola utilitaria si rischia la vita.