Nuovo lutto nella famiglia Proia: è morta Romina D'Arpino (nella foto), moglie di Luca, l'imprenditore che con i fratelli Giovanni, scomparso appena una settimana, fa e Domenico è alla guida dello "Ianucci Group".

Ieri mattina la 52enne, originaria di Ripi, che lavorava presso l'azienda di famiglia ma che da qualche tempo combatteva contro seri problemi di salute, è venuta mancare. Ha combattuto a lungo la malattia, affiancata costantemente dal marito Luca. Purtroppo, però, il coraggio e la forza non sono bastati per sottrarla al triste destino. Il marito le è stato sempre vicino e nell'ultimo periodo ha vissuto per lei, come le sono stati vicini i familiari.

A distanza di una settimana dalla scomparsa del cognato Giovanni, storico presidente del consorzio Asi, ex presidente della Cna ed ex consigliere della Camera di Commercio anche Romina se ne è andata prematuramente, lasciando nel dolore più profondo la famiglia Proia e in particolare il marito e il figlio. Un intero paese è in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio espressi sui social da amici, concittadini e giovani che si sono stretti con affetto intorno a Matteo per la scomparsa dell'amata madre.