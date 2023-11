Lavori al via al parco Matusa per realizzare un'area polivalente attrezzata ai fini della promozione delle attività ricreative e sportive. Lunedì mattina la "Gemini Appalti", ditta aggiudicataria, ha installato il cantiere.

Le operazioni, finanziate con 500.000 euro dal Next Generation Eu, secondo le indicazioni dell'assessorato ai lavori pubblici coordinato dall'assessore Angelo Retrosi, riguardano la sistemazione di un'area, di quasi 4.000 metri quadrati, del parco esistente, con la creazione di un nuovo spazio attrezzato destinato alle attività sportive per bambini, adulti, anziani e persone diversamente abili, il tutto al fine di promuovere l'aggregazione sociale e il movimento all'aria aperta.

Saranno, altresì, installati elementi di arredo urbano e nuove alberature in grado di assicurare il giusto livello di qualità e decoro. Sarà adeguata tutta la viabilità pedonale di avvicinamento all'area attraverso la realizzazione di nuovi viali e adeguamento degli esistenti. È prevista inoltre la realizzazione di un nuovo sistema integrato intelligente di illuminazione, videosorveglianza e Wi-Fi.

La tribuna coperta esistente subirà un profondo restyling con diversi interventi in programma tra cui il rifacimento degli ambienti interni; rimozione dello strato di impermeabilizzante della tribuna centrale e successiva posa in opera di guaina a base bituminosa doppio strato sulla copertura; ripristino e trattamento dei ferri ammalorati; tinteggiatura con pittura lavabile acrilica al quarzo della tribuna e gradonate.

Anche le aree esterne alla struttura oggetto di intervento saranno riqualificate. I nuovi elementi dell'impianto di illuminazione saranno improntati a garantire un notevole risparmio nei consumi. Durata dei lavori: 180 giorni.