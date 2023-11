Oggi l'ultimo saluto a Giovanni Fettuccia, il cacciatore deceduto domenica scorsa in seguito a una fatale caduta in un dirupo in località Valdolenti, sulle montagne di Roccasecca dei Volsci, mentre partecipava ad una battuta di caccia al cinghiale.

Ieri la salma è stata esposta nell'obitorio dello "Spaziani" a Frosinone. Oggi i funerali, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. La comunità di Pofi è ancora sconvolta dall'accaduto. Quella che doveva essere una giornata di svago dedicata alla caccia, si è trasformata in tragedia.

Giovanni Fettuccia era dipendente comunale, conosciuto da molti in paese soprattutto per le sue doti: disponibile, sempre partecipe alle attività locali, presente alle iniziative religiose e culturali, un amico per tanti, ma anche un buon padre e marito. Con i suoi amici, domenica si era organizzato per andare a caccia, come tante altre volte. Proprio sul sentiero di ritorno, fra la vegetazione, mentre percorreva una zona impervia, intorno alle 13 è rimasto vittima della tragedia. Il sessantaduenne è caduto in un dirupo precipitando per circa dieci metri. Una caduta fatale, sembra infatti che sia morto sul colpo.

A rendersi conto che qualcosa non andava i compagni non lontani da lui, che hanno sentito il rumore e subito si sono fermati. Hanno dato l'allarme, ma purtroppo i soccorsi giunti sul posto, nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell'uomo. Una tragedia improvvisa che ha sconvolto Pofi ed è riecheggiata in provincia, nei gruppi dei cacciatori. Increduli e profondamente addolorati la moglie, i figli, gli amici e i parenti.

Oggi, alle 15 l'estremo saluto a Giovanni. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, a testimonianza di quanto fosse stimato e benvoluto.