Salvato in extremis dai carabinieri della stazione di Vico nel Lazio, prima che mettesse in atto il suo proposito di togliersi la vita. È quanto accaduto nella mattinata di domenica, protagonisti un 64enne di Frosinone e il vice brigadiere della stazione di Vico nel Lazio, Donato Stanco, non nuovo ad operazioni di salvataggio.

I fatti

L'uomo, alla prese con problemi personali ed economici, è uscito di casa con l'intento di metter fine ai suoi giorni. Ha raggiunto, con la sua autovettura, la zona di Trisulti, nel comune di Collepardo, e da qui ha inviato un messaggio WhatsApp ai suoi cari, annunciando le sue intenzioni e motivandole con lo sconforto.

A quel punto, i familiari, preoccupati per la piega che la situazione stava prendendo, hanno avvisato le forze dell'ordine che, grazie al segnale gps, sono riusciti a localizzare la vettura del 64enne.

Nell'arco di poco tempo, l'uomo è stato individuato nel territorio di Collepardo, è stato raggiunto dai militari della stazione di Vico nel Lazio, che hanno subito avviato un dialogo con lui, rassicurandolo e tranquillizzandolo.

Sono stati allertati anche i soccorsi, con i carabinieri che sono riusciti a farlo ragionare e desistere dai suoi propositi.

Affranto e comunque segnato, l'uomo è stato portato presso una clinica e ha potuto riabbracciare i suoi cari, dopo aver scongiurato il peggio.

La famiglia del 64enne ha ringraziato l'Arma per il tempestivo intervento che ha permesso di salvargli la vita.

Il precedente

Tra i carabinieri che sono intervenuti domenica mattina c'era anche il vice brigadiere Donato Stanco, salito agli onori delle cronache lo scorso 26 settembre, quando - durante una funzione nella chiesa di Sant'Antonio abate a Ferentino - salvò un uomo, un 60enne, che aveva accusato un malore.

In quell'occasione, i pronti riflessi del militare hanno impedito all'uomo di precipitare da una scarpata. Subito dopo, lo stesso carabiniere ha messo in atto delle pratiche di soccorso, in attesa del definitivo arrivo dei sanitari.