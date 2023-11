La città e il mondo del volontariato piangono la scomparsa del presidente del 99° Nucleo di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Monte San Giovanni Campano, Fortunato Bottoni. Un malore lo ha portato via nella serata di ieri. Aveva 66 anni. La notizia della morte di Bottoni ha destato tanto dolore e incredulità. Il gruppo di volontari sotto il suo coordinamento si è distinto a livello nazionale per diverse specialità: in particolare per le telecomunicazioni, per i sommozzatori e per gli incursori Quad.

Sempre in prima linea, pronto a partire per aiutare le popolazioni in difficoltà.

Dal terremoto a L'Aquila a quello dell'Emilia e tanti altri interventi in giro per l'Italia, è stato sempre presente, non si è mai tirato indietro. Una persona ricordata per la sua semplicità, per la sua simpatia, per il suo gran cuore. La sua era una vera missione. Con il gruppo Anc di cui era presidente, ha prestato servizio in diverse attività e situazioni di emergenza anche nella sua città e in altri paesi della Ciociaria. In prima linea anche durante l'emergenza da Covid-19. I funerali si terranno domani, 15 novembre, alle 14.30 nella chiesa collegiata a Monte San Giovanni Campano.