Nessun cambiamento: a De Matthaeis la segnaletica verticale resta ancora coperta. Da questa mattina la nuova viabilità avrebbe dovuto prendere piede nella zona di via Aldo Moro, a Frosinone. Tra le novità più rilevanti l'inversione del senso di marcia in via San Giuseppe. Ma è rimasta soltanto un annuncio. Restano da completare ancora alcuni lavori per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e questa mattina alcuni tecnici del comune si sono recati sul posto. L'intenzione da parte dell'amministrazione è quella di partire con la sperimentazione in giornata.