Ladri scatenati. A Sora hanno portato a segno il colpo nella serata di sabato, a Castelliri sono stati messi in fuga.

Malviventi sono entrati in un appartamento di Viale San Domenico a Sora portando via tutto quello che si sono trovati davanti, denaro ed oggetti valore. Una volta entrata dentro casa, accorgendosi della porta aperta, la famiglia si è trovata davanti una spiacevole sorpresa.

Erano passati di lì i ladri. Cassetti aperti e vestiti a terra, ante dell'armadio aperte, oggetti personali abbandonati a terra e cassettoni sul letto. Hanno avuto molto tempo per frugare bene e cercare soldi e gioielli. A quel punto non è rimasto altro da fare che contattare i carabinieri che sono arrivati sul posto per i rilievi di rito ed avviare le indagini. Un fatto che ha lasciato senza parole l'intero vicinato. La porta-finestra dell'appartamento era stata forzata e così i ladri si sono trovati un varco d'accesso per poter "ripulire" casa.

Anche a Castelliri sono entrati in azione i ladri, ma fortunatamente sono stati messi in fuga. Le persone sono stanche dei continui furti e quindi sempre un numero maggiore di famiglie sceglie di collocare fuori e dentro casa impianti di videosorveglianza. Ed è stato proprio grazie ad una telecamera che ha inquadrato il ladro fuori dalla sua abitazione che il proprietario di casa ha lanciato l'allarme attaccandosi al citofono urlando al malvivente di andar via dalla sua proprietà e che lì a poco sarebbero arrivate le forze dell'ordine prontamente chiamate.

Il ladro sentendosi messo alle strette è scappato, ma la sua azione ha lasciato agitazione all'intero paese preso di mira da troppe sgradite visite. Il tema dei furti nei paesi resta un problema per molti, specie per chi abita in campagna; i ladri, complice il buio e la vicinanza con la superstrada, individuano posti dove andare a rubare che gli permettono anche di fuggire indisturbati.