Erano rimasti bloccati tra il ghiaccio e la neve, a 2.200 metri di altezza, sul sentiero 6 che conduce al Monte Velino dal versante sud, in Abruzzo. Disavventura per due escursionisti di Veroli, di trentatré e trentacinque anni, messi in salvo sabato dal Soccorso alpino. Non sono state semplici le operazioni di recupero a causa del maltempo. I due ciociari, sono riusciti a chiedere aiuto e ad attivare l'intervento del soccorso alpino de L'Aquila e Avezzano e dei vigili del fuoco, arrivati sul posto in elicottero.

Una volta raggiunti i due, fortunatamente illesi, alle 14 circa sono iniziate le operazioni di discesa, assicurando i due escursionisti con tecniche alpinistiche, per garantire la massima sicurezza. A circa 1900mt l'elicottero dei vigili del fuoco ha successivamente imbarcato e trasportato a valle squadre ed escursionisti soccorsi. Gli escursionisti si trovavano lungo un costone roccioso, tra la neve e il ghiaccio. La coppia verolana è stata, quindi, messa in salvo e ha potuto fare ritorno in Ciociaria.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo però, ha voluto sottolineare l'importanza di una corretta valutazione dei

rischi, della propria preparazione e del proprio equipaggiamento, in quanto le condizioni attuali in montagna sono praticamente invernali, con pericoli connessi. Quindi non avventurarsi se non si è certi di avere le competenze e le attrezzature giuste.