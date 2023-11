Doveva essere una domenica di svago, una giornata da trascorrere insieme agli amici cacciatori sulle montagne di Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina. Invece si è trasformata in una tragedia. Giovanni Fettuccia, sessantaduenne di Pofi, è morto dopo essere caduto in un dirupo. Inutile ogni tentativo di soccorrerlo. A dare l'allarme i compagni con i quali era impegnato nella battuta di caccia al cinghiale.

A causa della pioggia che si era fatta più intensa, insieme agli amici aveva deciso di rientrare quando, improvvisamente, è scivolato in un dirupo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma per Giovanni non c'è stato nulla fare. Molto probabilmente è morto sul colpo.