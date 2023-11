Puntuali, come le piogge autunnali, ripartono le polemiche che accompagnano i lavori effettuati (e soprattutto quelli non eseguiti) lungo l'alveo del torrente Mollarino quando attraversa i territori di Picinisco, Villa Latina e Atina.

In questi giorni ad alzare la voce sono i cittadini che abitano lungo le rive del torrente nel comune atinate: «Questa estate abbiamo visto lavori fatti nel letto del torrente, ma nessuno per ripristinare le sponde erose dalle passate alluvioni o quelli per rimettere in servizio i ponti crollati e danneggiati», lamenta uno dei tanti proprietari dei terreni inghiottiti a più riprese dalla furia delle acque del Mollarino in piena nel 2017, 2018 e 2020.

Non depone certo a favore degli enti preposti a curare il corso d'acqua e le opere viarie che lo attraversano o lo costeggiano se in meno di vent'anni tre dei sette ponti che scavalcano il torrente sono crollati (contrada Piedi le Piagge, in territorio di Atina) o fuori uso (contrada Sabina di Atina e Serre a Picinisco), questi ultimi per aver avuto le pile erose dall'acqua che ne hanno minato la stabilità.

«Di rimettere in sicurezza le spallette dei ponti ancora in piedi non se ne parla più», è l'amaro sfogo di un imprenditore agricolo che lamenta il fatto di dover fare un lungo giro per andare da casa al proprio terreno.

Oltre ai ponti crollati o danneggiati dalla furia delle acque, si contano le centinaia di metri di rive erose insieme alla soprastante strada comunale che penalizza intere contrade.

Gli ultimi interventi nel letto del Mollarino sono stati due: quello più impegnativo in fatto di lavori eseguiti e tempo impiegato è stato realizzato in contrada Bianchi di Villa Latina, nei pressi del ponte che attraversa il torrente. Briglie, gabbionate e un completo ritracciamento del letto che dovrebbe seguire l'acqua quando la portata si fa preoccupante. L'altro è stato effettuato molto più a valle, in territorio di Atina, ironia della sorte, nei pressi del ponte che fu eretto contemporaneamente all'altro agli inizi degli anni Sessanta: qui due ruspe hanno rimodellato il letto del torrente ed è questo l'intervento è stato aspramente criticato dai proprietari dei terreni confinanti.