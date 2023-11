Hanno agito con rapidità, quando l'abitazione era vuota. Hanno atteso che i proprietari fossero fuori per lavoro e i figli dai parenti. Poi l'assalto, fruttato ben 50.000 euro. Un furto studiato a lungo, per essere certi che nessuno potesse essere "d'intralcio". Un'azione frutto di attente analisi rischio-benefici e di mirati studi reiterati dei movimenti e delle abitudini dei proprietari della villa, due imprenditori della zona. Quando sono tornati a casa, nella tarda serata di venerdì, hanno trovato tutto a soqquadro.

E la cassaforte, con l'oro e i preziosi - ricordi di momenti importanti sia per i coniugi che per i loro figli - smurata e lasciata direttamente all'interno dell'abitazione, con tutte le scatole dei preziosi ormai vuote, abbandonate sul pavimento. I ladri, chiaramente non improvvisati, hanno tagliato le inferriate che si trovavano a protezione delle finestre e dopo averle divelte hanno rotto i vetri e sono entrati. Dalle dimensioni degli ingressi praticati, sembrerebbero essere piuttosto esili e agili. Una volta dentro, hanno preso soldi e oro, puntando dritti alla cassaforte, smurata senza troppa difficoltà. Quindi sono fuggiti. La scoperta per gli imprenditori è stata terribile.

Immediato l'arrivo sul posto degli agenti di polizia, che stanno valutando ogni traccia isolata. Fondamentale potrebbe essere la visione delle telecamere di sorveglianza. Ma nella stessa serata, quello ai danni dei due imprenditori non sembrerebbe essere stato l'unico colpo: come riferito da alcuni cittadini, pare che ci sia stato anche il tentativo di rubare una vettura posteggiata a Caira. Ma con l'intervento dei residenti, l'azione sarebbe sfumata. E ai malviventi non sarebbe restato altro da fare che allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Una vera e propria escalation di furti, quella vissuta nel Cassinate, che - nonostante l'abnegazione delle forze dell'ordine - non accenna a ridimensionarsi. Qualche giorno prima a Cassino nel mirino dei ladri sono finiti i bar della città e pure alcune attività, come un parrucchiere. Stesso copione in quasi tutti i colpi: ingressi forzati (in alcuni casi distrutti), registratori di cassa prelevati e fuga. Poche decine di euro in tasca, danni ingenti e rischi altissimi: una vera e propria firma. A Cervaro e nelle zone limitrofe, come Sant'Elia e San Vittore, la situazione non è diversa: colpi in abitazione quando i proprietari non ci sono ma anche quando dormono, come accaduto proprio a Cervaro dove in una nottata le abitazioni "visitate" sono risultate sette. L'allerta è alta.