Si è spento ieri a 92 anni Tommaso Bartoli, ex capostazione, ma soprattutto scrittore di storia locale, saggista, uomo di cultura, attivista politico impegnato nel sociale e dirigente regionale dell'Azione cattolica.

La scomparsa di Tommaso lascia un vuoto profondo nella comunità ceccanese, alla quale era fortemente legato e per la quale ha speso tutta la sua vita. Lo testimoniano le decine di messaggi pubblicati dai ieri sui social, per ricordare uomo che per tanti è stato un esempio. La Pro Loco, come si legge in un post dell'associazione, lo riteneva una fonte preziosa da consultare «per le nostre ricerche storiche quando avevamo un dubbio. Eravamo sicuri che da Tommaso avremmo ricevuto una risposta».

Toccanti anche le parole dell'ex sindaco Maurizio Cerroni, che lo definisce «un caro amico, una fonte di conoscenza e di sapere per tutti. Ti siamo grati per le storie e i racconti che hai regalato a Ceccano». Di storie interessanti Tommaso Bartoli ne ha scritte molte, come dimostrano i titoli delle sue pubblicazioni. Queste alcune delle principali: "Luci e ombre su Filippo Berardi nella Ceccano del suo tempo", del 1995, per il centenario della scomparsa del marchese Filippo Berardi; "Ceccano e la ferrovia, tra storia e leggenda", del 1993; "Storia della Banda musicale di Ceccano", del 2003; "Podestà, Commissari, Gonfalonieri, Sindaci - Ceccano 1868-2000", del 2000. Opere di grande valore per la cultura della città, ricche di notizie e particolari inediti. I funerali di Tommaso Bartoli si svolgeranno oggi, alle ore 12 nella Collegiata di San Giovanni. Alla famiglia le sentite condoglianze di "Ciociaria Oggi".