La notizia del rito immediato per Roberto e Mattia Toson, accusati di aver ucciso Thomas Bricca, ha fatto ovviamente il giro della città. Alla madre del giovane ucciso, Federica Sabellico, abbiamo chiesto di commentare questo passaggio legale che segna una svolta nella vicenda.

Federica, come hai accolto la notizia del giudizio immediato per i Toson?

«Sono sempre sensazioni che è difficile poter raccontare. Non gioisco, perché non c'è niente di cui gioire. Nulla mi ridarà indietro il mio Thomas. Ogni volta che accade qualcosa, mi si riapre questa ferita che è qualcosa di lacerante. È come affondare un coltello nella piaga, ogni volta».

Cosa ti attendi dal processo che partirà il 2 febbraio?

«Giustizia. È quello che ho sempre detto. Chi ha ucciso mio figlio deve scontare la giusta pena. Vorrei una pena adeguata ed esemplare per quello che hanno commesso».

Tu e tuo fratello vi state anche battendo perché vengano alla luce anche gli aspetti meno chiari della tragica storia che ha visto Thomas quale sfortunatissimo protagonista, ossia tutte le complicità e le coperture. Non è sufficiente quindi il processo ai Toson?

«Noi vorremmo che tutti coloro che abbiano avuto una parte in questa vicenda paghino per quello che hanno fatto, ciascuno per le proprie responsabilità. Noi non indietreggiamo».

Parteciperai alle udienze del processo?

«Sarà molto dura, ma vorrei esserci. Dovrò vedere anche i volti delle persone che saranno giudicate: sarà difficile, già me lo immagino».

Intanto si avvicinano le feste di Natale: sarà il primo senza Thomas...

«Ogni volta che penso a questo, mi sento male. Con Thomas eravamo abituati a fare l'albero e il presepe, perché lui ci teneva molto. Quest'anno non so se riuscirò a farli, lo ammetto: di certo, tutto avrà un altro sapore. Come vivrò questo Natale? Di sicuro in maniera molto religiosa, mi appoggerò alla mia fede».

Lo avverti il calore e l'affetto della città nei tuoi confronti e nei confronti di Thomas?

«Sì, certamente. Alcune settimane fa, ero in un bar e una signora, vedendomi, mi ha abbracciato pur se non mi conosceva e mi ha detto tante parole dolci. So che la storia di Thomas ha colpito tutti e che mio figlio è diventato un po' il figlio di tanti alatrensi».