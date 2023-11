Lady sparisce per paura dei botti, l'Anpana lancia un appello. "Lady è una splendida Border Collie di sei anni, microchippata, con una cicatrice sotto alla pancia. E purtroppo di lei si sono perse le tracce da 7 giorni. Il cane - fanno sapere dall'Anpana - si è spaventato mentre erano in corso dei fuochi d'artificio ed è fuggito via, da Aquino, nei pressi dell'agriturismo "La Vecchia Quercia". Da quel momento si sono perse le tracce.

La precedente proprietaria pensa che Lady possa aver intrapreso la strada verso Pontecorvo, per tornare da lei. Rinnoviamo l'appello a segnalare la sua presenza, ovvero a fermarla, è docilissima, ed a chiamare subito il 3791952712. In questi casi è importante che gli appelli proseguano perché in altri casi, dopo numerosi giorni si è riusciti a ritrovare i cani". In campo anche l'associazione Anpana di Frosinone odv, con il presidente Altieri, che si sta muovendo con un fitto passa parola e il sorvolo delle zone coinvolte con un drone, nella speranza di scorgere l'animale.