Furti e tentativi andati fortunatamente a vuoto, con ladri sempre più audaci nonostante l'assidua presenza delle forze dell'ordine. La scena ripresa dalle telecamere installate sulla facciata di una villetta all'immediata periferia della città dei papi, diffusa tra amici e conoscenti, ha destato stupore e rabbia tra quanti abbiano avuto modo di vedere il filmato; che sarebbe stato consegnato alle autorità per le indagini di competenza. Le immagini, che comprendono l'interno del complesso immobiliare ripreso appunto dall'alto, ha come sottofondo l'abbaiare di un cane. Incuranti della reazione dell'animale, alcune persone (all'apparenza giovani dall'andatura disinvolta), entrano in fila indiana dirigendosi alla loro destra dopo aver varcato il primo ed il secondo cancello.

L'ultimo dei giovani, il quinto del gruppo, che procede più lentamente guardandosi attorno con circospezione, sembra posare lo sguardo sulla telecamera, che attrae la sua attenzione. A quel punto dà l'impressione di richiamare il resto della comitiva, provocando la retromarcia del quintetto che si allontana dalla scena.

A confermare che ignoti avevano puntato la criminale attenzione sulle abitazioni di quella zona, il rinvenimento di un foro provocato sull'infisso (portafinestra) di una delle villette. Uno di quei fori che i professionisti dello scasso utilizzano per neutralizzare i serramenti e accedere all'interno dei locali da depredare. In questo caso, il rientro a casa dei proprietari avrebbe messo in fuga i malintenzionati.

Giorni fa, alle pendici di via Santa Cecilia, nella parte Sud Ovest di Anagni, è stata rinvenuta un'automobile finita fuori strada e danneggiata tanto da non poter proseguire la marcia. Nessuno aveva visto gli occupanti dell'automobile, intestata ad una persona extracomunitaria. Pare che nel corso della notte tra giovedì e venerdì, alcune abitazioni della zona siano state prese di mira dai ladri che avrebbero racimolato un bottino niente male. Altre abitazioni isolate, in varie contrade, sarebbero state visitate e depredate.

Le forze dell'ordine, soprattutto i carabinieri, riescono spesso a mettere il sale sulla coda ai malfattori, ma la vastità del territorio rende l'impegno degli investigatori molto arduo. Quando si nota qualcosa di insolito non bisogna indugiare nel segnalarlo ai numeri delle forze dell'ordine.