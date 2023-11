Il paese attende di porgere l'ultimo saluto a Lorenzo Germani, il diciannovenne trovato morto nella tarda mattinata di lunedì scorso nell'abitazione di un amico che da qualche tempo lo ospitava a casa sua. Ieri pomeriggio, nella sala settoria dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, il professor Giuseppe De Giorgio ha eseguito l'autopsia sulla salma del ragazzo, dopo l'incarico ottenuto dal sostituto procuratore del tribunale cassinate Flavio Ricci proprio per fare luce sulle cause che hanno determinato il decesso del giovane e sull'orario della morte, che risalirebbe alla nottata tra domenica e lunedì scorsi.

Il corpo senza vita di Lorenzo è stato trovato intorno alle 13 dall'amico che lo ospitava in casa e che ha dato l'allarme facendo intervenire i soccorritori del 118.

Intanto i carabinieri che stanno conducendo le indagini continuano ad ascoltare familiari e amici del giovane per ricostruire le sue ultime ore. Fondamentale sarà l'esito dell'esame autoptico per chiarire se il decesso sia dovuto a cause naturali o ad altri fattori.

La morte di Lorenzo Germani ha gettato nel lutto l'intera comunità arcese e in municipio, dove il ragazzo svolgeva il servizio civile. Il sindaco Luigi Germani, in segno di cordoglio, ha disposto l'annullamento della manifestazione "Le cantine" prevista per oggi e domani in paese. Anche l'amministrazione comunale attende di conoscere quando verrà fissato il funerale; ieri sera la salma non era ancora stata riconsegnata alla famiglia.